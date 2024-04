"Was ich toll finde, ist die Abwechslung als Wachmann", sagt Geißler. Mal arbeite er auf Stadtfesten, mal auf Festivals, mal in der Unterkunft für Wohnungslose. "Als Wachmann ist man Sozialbetreuer, Ersthelfer, manchmal sogar Eheberater." Es fehlt eigentlich nur, dass Geißler auch Geburtshelfer und Lebensretter aufzählt. Denn das verlangte sein Job am Weihnachtsabend 2023 von ihm.

Ein scheinbar normaler Dienst

Rückblick: Am 24. Dezember 2023 beginnt Geißlers Nachtschicht im "Rasthaus Obolus" um 21:30 Uhr. Wenig später liefert die Polizei eine Frau mit psychischen Problemen ein, die keinen Platz zum Schlafen hat. Das ist nichts Ungewöhnliches, viele Bewohner der Unterkunft leiden an psychischen Erkrankungen, sind suchtkrank oder sogar beides.

Geißler spult das normale Aufnahmeprozedere ab: Er nimmt die Personalien auf, kontrolliert die mitgeführten Sachen auf Alkohol oder andere Drogen, er fragt die Frau, ob sie Hunger hat und bietet ihr etwas zu essen an. Danach bringt er sie in das erste Obergeschoss, das im "Rasthaus Obolus" allein Frauen vorbehalten ist. Bildrechte: MDR/Andreas Kehrer

Nachdem er der Frau ihr Zimmer gezeigt hat - ein notdürftiges Bett, ein kleiner Schrank, mehr ist es nicht - setzt er sich wieder an den Schreibtisch. Kurz darauf kommt eine junge Frau die Treppe herunter, die hier schon seit einiger Zeit lebt. Sie hat Bauchschmerzen, sagt sie. Irgendwie gehe es ihr nicht gut. Damit sie sich hinlegen und ausruhen kann, bringt er die Frau wieder nach oben. "Dann habe ich den ärztlichen Notdienst gerufen, aber die brauchen oft länger", sagt Geißler.

Der Boden voller Blut

Es ist kurz nach 1 Uhr, als plötzlich die psychisch kranke Frau ins Büro stürzt hat: "Hilfe! Die ist auf der Toilette und schreit!" Zusammen hasten sie die Treppe hinauf und als Geißler die Tür aufreißt, hat sein Herz einen Aussetzer. "Es war alles voller Blut", erinnert er sich. "Ich hatte Panik. Die anderen Bewohnerinnen riefen durcheinander. Es war Chaos."

Ich habe zu mir selbst gesagt: nicht in meiner Schicht! Ein totes Kind in meiner Schicht hätte ich nicht verkraftet. Ronny Geißler, Wachmann im "Rasthaus Obolus"

Die junge Frau, die gerade noch über Bauchschmerzen klagte, steht mit blutüberströmten Beinen vor dem Badezimmer. Sie ist bleich, verschwitzt und völlig apathisch. "Da geht dir alles auf einmal durch den Kopf", erzählt Geißler. "Ich dachte, sie hat sich vielleicht beim Rasieren verletzt und bin auf die Toilette und da hing ein Kind kopfüber in der Toilette! Es war wie in einem schlechten Krimi."

Das Weihnachtswunder

An das, was dann passiert, kann sich Ronny Geißler nur noch bruchstückhaft erinnern. Sein innerer Autopilot übernimmt. Geißler hebt den leblosen und blau angelaufenen Babykörper aus der Toilette, wickelt ihn in seine Jacke ein. Noch während er einen Notruf absetzt, sucht er nach Lebenszeichen, findet aber keine.

"Ich weiß nicht mehr, wie ich es gemacht habe", versucht Geißler seine Wiederbelebungsversuche zu erklären. "Ich habe ein bisschen auf dem Bauch rumgedrückt, habe ihm den Kopf geschüttelt … also, was heißt geschüttelt … und dann hat es auf einmal losgequiekt." Bildrechte: MDR/Andreas Kehrer

Der erste Schrei des kleinen Balgs ist eine Erlösung. "Aufatmen!", erinnert sich Geißler an diesen Moment. "Ich habe zu mir selbst gesagt: nicht in meiner Schicht." Dann fügt er etwas nachdenklicher hinzu: "Ein totes Kind in meiner Schicht hätte ich nicht verkraftet."

Für mich war das ein Weihnachtswunder! Susanne Wöllner, Leiterin des "Rasthaus Obolus" bis 2023

Kurz darauf trifft die Notärztin ein, die - wie hätte es an Weihnachten anders sein können - approbierte Frauenärztin ist. Sie versorgt Mutter und Kind, nimmt beide mit ins Krankenhaus.

Ehrenpreis der Stadt Gera