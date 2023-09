mit Video

Gedenktafel für Enver Şimşek, das erste Opfer der Mordserie der terroristischen Vereinigung „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU). Der Inhaber eines Blumenhandels in Schlüchtern in Hessen wurde am 9. September 2000 an seinem mobilen Blumenstand in Nürnberg niedergeschossen. Zwei Tage später starb er an seinen schweren Verletzungen in einem Krankenhaus. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK