Mit einem falschen Foto hat die oberfränkische Polizei auch in Thüringen nach einem mutmaßlichen Gewalttäter gefahndet. Der 23-Jährige soll am 23. August seine Mutter in deren Wohnung in Berg in Oberfranken so schwer verletzt haben, dass sie an den Folgen starb. Die Polizei suchte den Mann in Nordbayern und in Blankenberg in Ostthüringen mit einem Großaufgebot.