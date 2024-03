Der Technologie- und Innovationspark Jena (TIP) hat eine neue Leitung. Wie die Stadt am Dienstagnachmittag mitteilte, wurde Beate Wachenbrunner am Dienstagnachmittag in einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung zur Interimsgeschäftsführerin bestellt. Wachenbrunner ist Werkleiterin des Eigenbetriebs Kommunale Immobilien Jena (KIJ).