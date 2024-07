Auf dem Privatgrundstück am Rande Kahlas sollen bald jede Menge Hanfpflanzen stehen. Circa 500 Quadratmeter - gemietet vom Cannabis Social Club Jena. In der Saalestadt war nichts Vergleichbares zu bekommen, erklärt Vorstands-Chef Philipp Weiler die ungewöhnliche Ortswahl. Noch ist es nur eine Wiese mit einem alten Obstbaum. Später soll ein Gewächshaus her mit dem nötigen Equipment, um für die etwas mehr als 30 Mitglieder des Anbauvereins Cannabis zu kultivieren.

Aber erst einmal müsse der Verein durch den Genehmigungsvorgang für die Anbaulizenz, so Weiler. Seit 1. Juli kann das Formular dafür auf der Internetseite des Landwirtschaftsministeriums heruntergeladen werden. Es geht also langsam vorwärts für die Cannabis Clubs. Drei von ihnen gibt es derzeit in Thüringen: in Jena, Weimar und Erfurt.