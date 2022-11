Sein Geld verdient der studierte Diplomingenieur für Verfahrenstechnik als Selbstständiger in der Handelsvertretung für Industriemaschinen. Angst vor dem kommenden Winter habe er nicht, sagt er. Er verfolge die Nachrichten und auch die Wirtschaftsentwicklung und blicke mit einer "gewissen Gelassenheit" in die Zukunft. "Ich sehe, dass die Gasspeicher jetzt doch einen hohen Füllgrad haben und auch die Gaspreise möglicherweise im Winter nicht so explodieren, wie erwartet wurde. Ich sehe das als eine Übergangssituation", erklärt Dill seinen Optimismus.