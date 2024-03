Die Bauarbeiten an den Straßenbahngleisen im Jenaer Norden verzögern sich weiter. Ursprünglich sollten die Arbeiten an dem 600 Meter langen Abschnitt in der Naumburger Straße schon zu Weihnachten beendet sein. Wie Andreas Möller, Geschäftsführer des Jenaer Nahverkehrs, sagte, haben unvorhergesehene Probleme aber dazu geführt, dass die Straßenbahnen erst ab August wieder bis zur Endhaltestelle "Zwätzen-Schleife" fahren können.

Der Kommunalservice arbeitet inzwischen am Fußweg neben den Gleisen. In der kommenden Woche sollen die Tiefbauarbeiten starten, hieß es. Im Oktober 2023 hatte der Jenaer Nahverkehr mit den umfangreichen Bauarbeiten begonnen. Ziel ist es, die Straßenbahngleise und die Stromversorgung in dem Abschnitt zu modernisieren. Nach den Bauarbeiten sollen auch die neuen Straßenbahnen, die sogenannten Lichtbahnen, in Jena-Nord unterwegs sein.