Zwei alte Straßenbahnen aus Jena haben sich auf den Weg nach Łódź in Polen gemacht. Sie wurden nach Angaben der Jenaer Nahverkehrs-Gesellschaft am Donnerstag auf Lkw verladen. Dort sollen sie weiter verwendet werden.

Weitere ältere Bahnen aus Jena sollen in den nächsten Monaten nach Łódź gefahren werden.

Weitere ältere Bahnen aus Jena sollen in den nächsten Monaten nach Łódź gefahren werden.

Weitere ältere Bahnen aus Jena sollen in den nächsten Monaten nach Łódź gefahren werden. Bildrechte: MDR/Veronika Lewandrowski-Lenk

Die beiden Bahnen legten in den vergangenen 27 Jahren in Jena jeweils fast zwei Millionen Kilometer zurück.

Acht weitere alte Jenaer Straßenbahnen sollen ebenfalls ausgemustert und nach Polen gebracht werden. Sie werden nach und nach durch neue Bahnen ersetzt. Diese werden im spanischen Valencia gebaut. Die erste von ihnen soll noch in diesem Jahr in Jena in den Linienbetrieb starten.