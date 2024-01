Die Sanierung der Straßenbahntrasse in der Naumburger Straße in Jena verzögert sich. Grund sind unvorhergesehene Probleme im Untergrund des 600 Meter langen Abschnitts. Wie Andreas Möller vom Jenaer Nahverkehr sagte, wurden unter der bisherigen Trasse der Linien 1 und 4 in Richtung Zwätzen Asphaltschichten und eine Pflasterstraße gefunden. Dadurch sei die Entwässerung nicht gewährleistet, rund 2.500 Kubikmeter Asphalt, Pflaster und Erdreich müssten abtransportiert und die komplette Sanierung neu geplant werden.