Ein bunter Haufen, der sich für Mitmenschlichkeit und gegen Rechtsextremismus engagiert - so sehen sich die "Omas gegen Rechts" selbst. Und so wirken sie auch: In gelassener, manchmal auch ausgelassener Stimmung treten sie in Fußgängerzonen, vor Einkaufsmärkten und bei Demonstrationen auf, um für ihre Werte zu werben. Auch gegen Widerspruch, der ihnen hier und da entgegenschlägt.

Die Situation sei gerade "so beschissen", dass man sich eigentlich verkriechen könnte, sagt eine der Omas. Die AfD-Zustimmung im Land sei erschreckend hoch, im Netz und auf der Straße schlage einem viel Hass entgegen und die Fronten in Gesprächen seien verhärtet. Aber Aufgeben ist keine Option für die Omas.

Bei den Omas wird viel gelacht

Vor allem wird viel gelacht bei den Omas, das fällt sofort auf. Andrea ist, so wie die meisten hier, schnell nach der Arbeit in die Innenstadt von Jena gefahren, wo die "Omas Gegen Rechts" eine Kundgebung abhalten.

Wir wollen uns nicht verkriechen. Andrea Oma gegen Rechts

Andrea sagt, es sei auch eine Art Selbsthilfe, was die Omas tun. "Wir wollen uns nicht verkriechen, wir wollen selbstbestimmt sein." Selbst wenn sie niemanden überzeugen könnten, sagt Andrea: "Man hilft sich in gewisser Weise auch selbst."

Bildrechte: mdr/Alexander Gutland

Mit Freundlichkeit gegen Ärger und Wut

Noch während des Aufbaus kommt eine ältere Frau an den Tisch, auf dem die Omas Kaffee und Tee bereitgestellt haben. Die Frau schimpft und meint, die Omas sollten sich schämen.

Sofort bieten diese ein Gespräch an. Eine fragt die Schimpfende, was denn ihre Kritik sei, aber die Frau will nicht erklären, was sie meint. Sie geht schimpfend weiter.

In Gera soll es nicht immer ganz so gemütlich sein. Andrea Oma gegen Rechts

Das sei die Klientel, die die Omas auch gerne ansprechen wollen, wenn sie in die Fußgängerzonen und vor die Einkaufsläden gehen, erklärt Andrea. Sie gingen bewusst auch dorthin, wo es eventuell etwas unangenehm werden könnten. "Ich selber hatte noch nie so eine Situation, aber zum Beispiel in Gera soll es nicht immer ganz so gemütlich sein", sagt Andrea mit Blick auf die Montagsdemonstrationen in der ostthüringischen Stadt.

Bildrechte: mdr/Alexander Gutland

Klare Position gegen AfD

Während Informationsblätter und "Omas gegen Rechts"-Buttons ausgelegt werden und sich zwei Frauen um mehrere Banner kümmern, bespricht Andrea mit zwei ihrer Mitstreiterinnen den Ablauf. Dabei geht es auch um politische Positionen und rechtliche Fragen.