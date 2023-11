Doch wie kam der heute so kostbare Hut Napoleons in den Besitz des Herzogs? Der Legende nach nächtigte der französische Feldherr im "Gasthaus zum Mohren". Dort soll ein Kammerdiener im Auftrag Augusts diese Memorabilia "organisiert" haben. "Bei diesem Kauf ging es um den Hut, um Stiefel und um Handschuhe Napoleons", so Trümper. "Dem Diener Napoleons wurde für diese Gaben, für diese Souvenir-Artikel eine kleine Goldschatulle gefüllt mit Golddukaten übergeben."

Ein lukratives und zu damaligen Zeiten kein seltenes Geschäft. Auch in der Rüstkammer der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden sei so über Umwegen eine Locke Bonapartes in die Sammlung gekommen. "Diese Locke soll auf dem Sterbebett Napoleons abgeschnitten worden sein von einem seiner Vertrauten. Der hat dann wahrscheinlich auch daraus ein Geschäft gemacht, würden wir mal vermuten", erzählt der Direktor des Grünen Gewölbes und der Rüstkammer in Dresden, Marius Winzeler. "Und diese Verehrerin, die diese Locke erhalten hat, hat dafür ein wunderbares kleines Medaillon herstellen lassen."

In der Rüstkammer in Dresden befindet sich auch ein Paar Stiefel: schlicht, aus dunkelbraunem Kalbsleder mit Tuch gefüttert. Napoleon trug sie am 27. August 1813 in der Schlacht bei Dresden. "Es hat so stark geregnet, dass diese Lederstiefel an den Beinen von Napoleon so festgezurrt waren, dass er hinten an dem einen Stiefel die Naht aufmachen musste, um sie wieder abzuziehen und das sieht man bis heute. Deswegen ist diese Geschichte sehr glaubhaft und plausibel", so Winzeler.