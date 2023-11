Nahost-Konflikt 170 Menschen bei pro-palästinensischer Mahnwache in Jena

In Jena haben am Sonntagnachmittag etwa 170 Menschen der palästinensischen Opfer im eskalierten Nahost-Konflikt in Gaza gedacht. Eine Rednerin sagte bei der Mahnwache, jeden Tag kämen in Gaza Zivilisten ums Leben. Es dürfe nicht sein, dass dieses Sterben im Alltag vergessen werde. Die Demonstranten riefen etwa "Free Palestine - Free Gaza". Auf dem Boden hatten sie eine Liste mit den Namen der Opfer in Gaza festgeklebt - so wie sie von der Gesundheitsbehörde in Gaza veröffentlicht worden war.