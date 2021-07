Die Polizei hat am Montag in Jena und Weimar insgesamt elf Kilogramm Marihuana sichergestellt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stoppte sie zunächst in Jena zwei Fahrzeuge mit drei mutmaßlichen Drogendealern im Alter von 18, 20 und 21 Jahren. Gegen die drei habe die Kripo bereits längere Zeit ermittelt. In den Fahrzeugen seien sieben Kilogramm Marihuana sichergestellt worden, in den Wohnungen der Beschuldigten ein weiteres Kilogramm und mehrere Tausend Euro Bargeld. Drogen und Geld seien beschlagnahmt und die drei Beschuldigten festgenommen worden.