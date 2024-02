Mitglieder dieser Bewegung haben in den vergangenen Jahren in zahlreichen Städten offenbar bei tausenden SUVs die Luft abgelassen. Sie wollen damit gegen den hohen CO2-Ausstoß dieser Fahrzeuge protestieren. Es geht aber auch um andere Faktoren wie Reifenabrieb und den Platz, den die großen Fahrzeuge im öffentlichen Raum einnehmen. Die Aktivisten gehen dabei immer gleich vor: Sie stecken Linsen aus dem Supermarkt in die Ventile. Damit werden die Reifen nicht zerstört, nur fahren kann mit dem Wagen erst einmal niemand, denn in der Regel sind die Reifen am Morgen platt.