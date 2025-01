Ab dem 1. August steigen die Ticketpreise in den Jenaer Bussen und Bahnen. Der Stadtrat hat am Mittwochabend einer Tarifanpassung im Verkehrsverbund Mittelthüringen zugestimmt. Demnach sollen die Preise im Schnitt um 7,26 Prozent steigen. Eine Einzelfahrt kostet dann 2,90 statt wie bisher 2,70 Euro. Der Preis für eine Monatskarte steigt von 77,40 auf 83,20 Euro.

Die Anpassung sei notwendig, um steigende Kosten, vor allem für Personal und Energie, zu decken, hieß es. Die Preiserhöhung soll zur Sitzung des Verbundbeirates am 20. März von den Verbundpartnern beschlossen werden. Die letzte Tariferhöhung war im August 2024. Dabei stiegen die Fahrpreise um rund zehn Prozent.

Auch die Parkgebühren in Jena steigen ab 1. Februar an. So müssen Bewohner dann 120 Euro pro Jahr für Ihren Park-Ausweis zahlen. Bisher waren gut 30 Euro fällig.