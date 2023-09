Jäten, pflanzen, ernten: In Legefeld wühlen die Therapie-Teilnehmerinnen mit den Händen in der Erde.

Jäten, pflanzen, ernten: In Legefeld wühlen die Therapie-Teilnehmerinnen mit den Händen in der Erde.

Jäten, pflanzen, ernten: In Legefeld wühlen die Therapie-Teilnehmerinnen mit den Händen in der Erde. Bildrechte: MDR/Conny Mauroner

Eine andere Teilnehmerin formuliert es so: "Es gibt nichts Schöneres, als draußen in der Natur zu sein und mit den Händen in der Erde zu wühlen." Und das tun die Seniorinnen dann auch. Am Gemeinschafts-Hochbeet wird Unkraut gejätet, es wird gepflanzt und auch geerntet. "Von Cola-Kraut habe ich noch nie was gehört. Man lernt nie aus", bemerkt eine der Teilnehmerinnen. Eine andere freut sich, dass die Insekten die großen Blüten der Kürbispflanzen annehmen.