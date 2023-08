Auch in Südthüringen haben Unwetter am Donnerstag Schäden verursacht. Wie ein Sprecher der Feuerwehr MDR THÜRINGEN sagte, hat es am schlimmsten den Schleusinger Ortsteil St. Kilian (Landkreis Hildburghausen) getroffen. Dort schossen am Donnerstag Wasser und Schlamm von einem Feld durch den ganzen Ort. Die Aufräumarbeiten dauern auch am Freitag noch an. Der Abwasserzweckverband hat die Kanäle spülen müssen. In Schleusingerneundorf wurden am Donnerstag ein Grundstück und Teile der Hauptstraße überspült.