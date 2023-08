Nach zwei Tagen Zwangspause öffnet am Freitag der Egapark in Erfurt wieder für Besucher. Wie die Stadtwerke mitteilten, ist ein Großteil der Unwetterschäden vom Dienstag beseitigt. Allerdings gibt es noch Einschränkungen unter anderem im Waldpark, im Japanischen Garten und in Randbereichen des Karl-Foerster-Gartens.