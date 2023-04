Zahnarzt-Mangel Zahnmediziner fordern mehr Studienplätze für Thüringen

Das sind nur drei markante Punkte in "regelrechten Wellen vorgezogener Praxisschließungen und Renteneintritte". So beschreibt es die Landeszahnärztekammer.

Auf den Zahn gefühlt, was helfen kann

Jammern hilft nicht, da ist sich das Praxisteam in Tautenhain einig. Es fällt den meisten Besuchern und Patienten rasch auf: Alle hier halten es mit dem Motto, das auf einem Schild am Tresen steht: "Von hier an nur mit einem Lächeln weiter". Also Optimismus, nicht das Warten auf irgendein Wunder. Deshalb lieber auch aus dem eigenen Kreis etwas tun für den Nachwuchs.

Gute Laune, auch wenn es nicht immer lustig ist. Bildrechte: MDR/Marian Riedel

Jens Kießlich-Köcher hat da eine junge Mitarbeiterin, die sich schon dreimal um ein Studium der Zahnheilkunde beworben hat. Sie habe eigentlich alles, was man braucht, um Zahnmedizin zu studieren. Nur einen Studienplatz in Jena - den habe sie noch immer nicht. Es gibt dort pro Jahr 57 Immatrikulationen, meist sind die Glücklichen Bewerber aus den alten Bundesländern oder dem Ausland, sagt Kießlich-Köcher. Von 57 Absolventen im vergangenen Jahr seien dann aber nur 17 in Thüringen geblieben…"Ein Tropfen auf den heißen Stein", nennt das der Tautenhainer Praxis-Chef. Und offenbar sieht das die Landeszahnärztekammer auch so. Sie hat "Politische Forderungen der Thüringer Zahnärzteschaft" zu Papier gebracht.

Das Forderungspapier der Thüringer Zahnärzteschaft. Bildrechte: MDR/Marian Riedel

Ganz oben steht, dass mehr Studienplätze in Jena geschaffen werden. Und dann folgt die Erwartung, dass die Vergabe dieser Studienplätze stärker am eigenen Thüringer Bedarf ausgerichtet wird. Bisher zählt da wohl eher der Nummerus Clausus, also die Orientierung auf die allerbesten Abiturnoten. Die Landeszahnärztekammer will stattdessen, dass ein fester Anteil von Zahnmedizin-Studienplätzen an Bewerber vergeben wird, die sich zu einer längeren Tätigkeit im ländlichen Raum Thüringens verpflichten.