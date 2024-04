Gegen 10 Uhr am Samstagvormittag haben sich rund 20 Männer und eine Frau - die meisten von ihnen in Bundeswehr-Uniformen - mit ihren schweren Rucksäcken auf dem Rücken auf den Weg gemacht. Es geht vom Feuerwehrhaus in Langendembach im Saale-Orla-Kreis nach Langenorla und dort weiter auf einem asphaltierten Radweg an Feldern und Wiesen entlang. Es ist sommerlich warm, die Sonne scheint. Und auch wenn auf der 14 Kilometer langen Tour auch gescherzt und gelacht wird - der Grund für diesen Marsch ist ein ernster: das Gedenken an die Gefallenen des Karfreitagsgefechts und an alle anderen Soldaten und Soldatinnen, die in den vergangenen Jahrzehnten bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr ums Leben gekommen sind.