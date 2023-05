Zunächst ereignete sich gegen 11:40 Uhr an der Ausfahrt der Knapp-Mühle bei Linda nahe Neustadt an der Orla ein schwerer Unfall. Ein 78-Jähriger wollte laut Polizei mit seinem Ford von der Knapp-Mühle kommend rechts auf die Landesstraße in Richtung Neustadt fahren. Dabei übersah er einen 43-jährigen Familienvater, welcher mit seinem VW ebenfalls in Richtung Neustadt unterwegs war.