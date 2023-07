Ab 24. Juli wird die Sperrung bis nach Neustadt an der Orla ausgedehnt. Dann will die Deutsche Bahn nach eigenen Angaben in der Nähe von Krölpa eine neue Brücke in Betrieb nehmen. Die gesamten Arbeiten sollen bis zum 21. August beendet sein. Bis dahin setzt die Erfurter Bahn in der Zeit zwischen 18:30 und 8 Uhr zwischen Weida und Saalfeld Busse ein, da die Stellwerke entlang der Strecke nicht besetzt sind.