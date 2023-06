Vier Jugendliche mit ihren Simsons rasen über den schmalen Gehweg, der auf der baufälligen Brücke noch für Fußgänger freigelassen wurde. Immer wieder wird es eng, weil Radfahrer nicht absteigen und sich an Fußgängern vorbeischlängeln. Gabi Eggloff kann darüber nur den Kopf schütteln. Die rüstige Seniorin betreibt ein Eiscafé direkt an der sanierungsbedürftigen Brücke über die Auma. "Wissen Sie, wie gefährlich das hier immer ist?!", fragt Eggloff entrüstet und schimpft mit einem Radfahrer, der über die Brücke flitzt.

Denn es ist derzeit recht beschwerlich, in Weida zwischen Zentrum und Neustadt hin und her zu fahren. Die Gewölbebrücke über den Fluss Auma ist in die Jahre gekommen, 2019 stellte ein Gutachter fest: Die Standsicherheit ist gefährdet. Gebaut wurde die etwa 30 Meter lange Brücke 1850. Abreißen sei kein Thema, erklärt Bauamtsleiterin Doreen Drath, weil Wohnhäuser mit der Brücke verbunden seien.

Vor Baustart wurde geprüft, welche Schäden es an der Brücke gibt und wie diese am besten zu beheben sind. "Dabei wurde darauf geachtet, dass nicht unnötig Kosten verursacht werden. Wir haben ja die Bauwerkspläne, in denen Materialien etc. verzeichnet sind", erklärt Drath.