Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ist am Freitag eine 35 Jahre alte Frau festgenommen worden. Es besteht der Verdacht eines gemeinschaftlichen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern, teilten das Landeskriminalamt (LKA) und die Staatsanwaltschaft Gera am Freitagnachmittag mit. Die Frau soll nun einem Haftrichter vorgeführt werden.

Am frühen Freitagmorgen durchsuchte die Polizei die Wohnung der Frau und stellte Speichermedien sicher. Zuständig für die Ermittlungen ist die Staatsanwaltschaft Gera. In diesem Zusammenhang wurde zeitgleich in Füssen in Bayern ein 49 Jahre alter Mann festgenommen. Auch bei ihm soll ein Richter über eine Untersuchungshaft entscheiden. Näheres ist zurzeit noch nicht bekannt.