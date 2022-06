Zum ersten Mal hatte der Folienhersteller Convertflex mit Sitz in Ingolstadt bei München seine Pläne für einen Standort in Saalfeld im Dezember 2017 vorgestellt. Seitdem wurde der Baustart für die Produktionshalle im Gewerbegebiet "Am Bahnbogen" an der B 281 mehrmals verschoben. Grund waren nach Unternehmensangaben Probleme mit dem Bebauungsplan und dem Baurecht.