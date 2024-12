In den kommunalen Kindergärten der Stadt Saalfeld gibt es zurzeit rund 300 freie Betreuungsplätze. Wie Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania (CDU) sagte, ist die Zahl der Kindergartenkinder in den vergangenen fünf Jahren gesunken. Wurden im Jahr 2019 noch rund 1.270 Kinder betreut, sind es in diesem Jahr rund 1.140.

In Zukunft ist Kania zufolge davon auszugehen, dass die Zahl der Kinder in Saalfeld noch weiter zurückgeht. Im Jahr 2027 würden nach Prognosen noch rund 1.000 Kinder in den städtischen Kindergärten betreut. An der Zahl der aktuell 19 kommunalen Kindergärten soll sich aber in den nächsten Jahren nichts ändern. Langfristig müsste die Stadt aber eine Strategie entwickeln, wie viele Kindergärten gebraucht würden.