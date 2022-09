In die Sanierung des Klubhauses der Jugend in Saalfeld müssen laut Architekt rund 8,3 Millionen Euro investiert werden. Nach Angaben des Saalfelder Architekten Thomas Brückner soll das rund 120 Jahre alte Gebäude barrierefrei zugänglich gemacht werden. Dazu werde ein Fahrstuhl eingebaut. Außerdem solle am Eingangsbereich eine Terrasse für Außenveranstaltungen entstehen.