Rund 3.000 echte Eier werden an diesem und am nächsten Wochenende in die Krone eines Apfelbaums im Prinzessinnengarten gehängt, so der "Freundeskreis des Saalfelder Ostereierbaums". Angebracht werden die Eier schrittweise von oben nach unten und von innen nach außen.

Bildrechte: MDR/Uwe Kelm