Böllerei Silvesternacht für Feuerwehr Hildburghausen "sehr bedrohlich"

Hauptinhalt

Laut Polizei wurde die Feuerwehr in Hildburghausen in der Silvesternacht nicht angegriffen. Einsatzkräfte aber berichten, dass Raketen in ihre Richtung flogen. Sie waren ausgerückt, um ein entflammtes Dach zu löschen.