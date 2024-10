Auf Schloss Bertholdsburg in Schleusingen tut sich nicht nur baulich was. Seit Jahrzehnten war Ralf Werneburg Museumsdirektor und für die Ausstellungen auf der Burg verantwortlich. Sein Nachfolger Frank Scholze ist 38 Jahre alt und in Dresden aufgewachsen. Wie Werneburg ist Scholze promovierter Paläontologe, Fossilien sind genau sein Ding - der neue Job ein Traumjob.

"Ja wirklich! Und ich darf jetzt praktisch diesen Traum jeden Tag erleben und als promovierter Paläontologe mich auch tatsächlich mit den Fossilien, die mich fachlich besonders interessieren, beschäftigen. Das heißt, die Fossilien hier aus Mitteldeutschland, ganz konkret aus den Perm- und Triaszeitaltern, was wir beispielsweise im Thüringer Wald und in den Vorländern haben", sagt er.

"Ich war damals noch Mitarbeiter an der TU Bergakademie in Freiberg in Sachsen und hier praktisch als Freiberger ein Teilnehmer bei den Ausgrabungen unter seiner Leitung im Thüringer Wald. 2012 gab es eine Grabung in Oberhof und dieses Jahr unter meiner Leitung", sagt Scholze. Die allererste Grabung habe er wieder in Oberhof durchgeführt, weil es sich einerseits die Kollegen im Haus gewünscht hätten. Andererseits auch, um das Geotop zu pflegen.