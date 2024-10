"Das ist schon all die Jahre das Problem, dass diese Kommunikation immer sehr sporadisch ist. Sie läuft fast ausnahmslos über einen Mittelsmann oder eine Mittelsfrau aus Polen. So ist es oftmals auch dann in der Übersetzung. Wenn wir es tatsächlich hinkriegen, den Geschäftsführer direkt für eine Videokonferenz zu gewinnen und das zu vereinbaren, oder er auch mal zufällig in Europa ist und wir uns dann doch kurzfristig verabreden, dann schauen wir schon, dass unsererseits immer noch ein Dolmetscher mit dabei ist. Dann kommt das zweite Problem dazu: Die chinesische Verhandlungsmethode. Wenn denen irgendwas nicht passt, wird nicht verhandelt, dann tauchen sie ab und du hörst wieder ein halbes Jahr nichts. Das ist leider das, was diesen ganzen Prozess die letzten Jahre schon wahnsinnig schwer gemacht hat", sagt Fabian Giesder.

Bildrechte: MDR/Tino Geist

Meiningen hofft auf Unterstützung der Landesregierung

Nun könnte es also so einfach sein: 3,5 Millionen Euro überweisen und das Schloss gehört wieder Meiningen. Aber so einfach ist es dann doch nicht. Meinigen allein kann diese Summe nicht stemmen. 2020 hatte die Landesregierung sogar schon mal 2,5 Millionen Euro für den Rückkauf von Schloss Landsberg in den Haushalt eingestellt. Aber das ist lange her.

Tatsächlich muss ich ganz klar sagen, es wird nicht funktionieren, ohne dass der Freistaat oder eine andere staatliche Ebene hier auch wieder helfend mit zur Hand geht. Fabian Giesder Bürgermeister Meiningen

Die Stadt hofft nach eigenen Angaben nun, dass es schnell eine neue Landesregierung gibt und die sich dann auch für den Kauf von Schloss Landsberg stark macht. "Tatsächlich muss ich ganz klar sagen, es wird nicht funktionieren, ohne dass der Freistaat oder eine andere staatliche Ebene hier auch wieder helfend mit zur Hand geht. Ansonsten wäre wirklich Plan B, dass man einen privaten Investor suchen müsste. Meine absolute Vorzugsvariante ist aber dauerhaft das Eigentum in öffentlicher Hand oder mit öffentlicher Beteiligung zu sichern", so Giesder.

Bildrechte: MDR/Tino Geist

Eine emotionale Angelegenheit

Für den Bürgermeister und die Meininger stecken im Schloss Landsberg viele Emotionen. Viele kennen das Schloss noch, weil sie dort einen tollen Geburtstag gefeiert oder sogar dort geheiratet haben.

Ich bin wahnsinnig froh, dass wir jetzt ein so klares Signal haben zum Verkauf. Fabian Giesder

"Also ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das eine Landmarke ist. Schloss Landsberg ist wirklich etwas, was die Region auch verkörpert. Es ist ein historisches Denkmal, was die Verbindung der Region ins englische Königshaus auch ein Stück weit symbolisiert und sehr prägend für unsere Region und vor allem auch die Stadt Meiningen ist. Deswegen war es ja seit Jahren das Bemühen, dass wir das wieder ins deutsche Eigentum führen wollen. Ich bin wahnsinnig froh, dass wir jetzt ein so klares Signal haben zum Verkauf. Deswegen ist mein Ehrgeiz jetzt natürlich, die Situation zu nutzen", blickt der Meininger Bürgermeister voraus. Bildrechte: MDR/Tino Geist

Verkauf besiegelte die Schließung