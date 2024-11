Rechtsextremismus Neonazi-Aufkleber in Hildburghausen: Schock und Empörung über Vandalismus

12. November 2024, 01:07 Uhr

Am Sonntagmorgen entdeckte der Bauhofmitarbeiter Dietmar Kusch Nazi-Aufkleber an verschiedenen Orten in der Innenstadt von Hildburghausen. Unter anderem wurden Kränze an der Gedenktafel zur Pogromnacht entweiht. Bürgermeister Hammerschmidt ist betroffen und kündigte eine symbolische Kranzniederlegung an. Die Polizei ermittelt wegen politisch motivierter Sachbeschädigung.