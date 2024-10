Möglicherweise wurde der Gaststättenbetrieb in Brattendorf auf M. und nicht auf Frenck angemeldet, weil gegen Frenck ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung in Höhe von rund 141.000 Euro läuft. Zwar wird in Thüringen seit 2008 keine Gaststättenkonzession mit dem Nachweis der steuerlichen Unbedenklichkeit durch das Finanzamt mehr benötigt. Allerdings könnte ein möglicher Schuldspruch für Frenck und die auf ihn angemeldeten Gewerbe nach MDR-Informationen schwerwiegende finanzielle Folgen haben.

Frenck selbst war schon seit Monaten in Brattendorf präsent. So trat er bereits zu den Kommunalwahlen im Mai für sein rechtsextremes "Bündnis Zukunft Hildburghausen" in der Gemeinde Auengrund an und sitzt seitdem im Gemeinderat