In den rund 800 Schulen in Thüringen sind nach Angaben des Bildungsministeriums zum Stand Mitte Juli insgesamt 51 Schulleiterposten unbesetzt. An Gymnasien ist dabei den Angaben zufolge die Lage vergleichsweise stabil. Am stärksten seien Grundschulen betroffen. Nach Einschätzung der Gewerkschaft GEW könnte die Dunkelziffer der unbesetzten Stellen an Thüringer Schulen jedoch größer sein.