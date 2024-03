Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich

Hildburghausen Nach Abwahlantrag mit AfD: SPD-Stadträte sollen Parteiämter ruhen lassen

09. März 2024, 14:19 Uhr

In Hildburghausen in Südthüringen sollen zwei SPD-Stadträte ihre Ämter in der Partei für drei Jahre ruhen lassen. Nach einem Abwahlantrag gegen den damaligen Bürgermeister vor über einem Jahr entschied dies ein SPD-Gericht. Die beiden Lokalpolitiker, ein Vater und sein Sohn, wollen dagegen vorgehen. Sie hatten damals gemeinsam mit der AfD für den Abwahlantrag gestimmt und damit einen Streit in der Thüringer SPD hervorgerufen.