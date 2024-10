Nach der Havarie in einem Trinkwasserverteiler im Landkreis Hildburghausen läuft die Wasserversorgung wieder normal. Wie eine Sprecherin des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Hildburghausen am Dienstagmorgen mitteilte, ist dafür eine neue Wasserleitung gelegt worden. Die Behälter liefen langsam wieder voll und seien aktuell zur Hälfte befüllt.

Am Sonntag war in einem Trinkwasserverteiler im Straufhainer Ortsteil Stressenhausen ein großes gusseisernes T-Stück geplatzt. Mehr als zehn Dörfer südlich von Hildburghausen und im Heldburger Unterland waren betroffen.

Besonders wenig Wasser kam in höher gelegenen Lagen an. In Heldburg und Haubinda blieben die Schulen am Montag geschlossen.