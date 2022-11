Die Grundstücke im Wohngebiet "Am Friedhof West" wurden daher vom Stadtbauamt vergeben. Interessenten mussten sich per E-Mail melden und ein Grundstück reservieren. Ilmenaus Bürgermeisterin Beate Misch teilte dazu auf Anfrage mit: "So konnte nachvollzogen werden, welche Interessenbekundung mit welcher Wunschfläche in welcher zeitlichen Abfolge im Amt einging". Misch betonte außerdem, dass sich Oberbürgermeister Schultheiß "im gesamten Verfahren rund um das Wohngebiet 'Am Friedhof West' nicht an Diskussionen und Abstimmungen im Stadtrat beteiligte." Schultheiß war also nicht dabei, als es im Bauausschuss beispielweise um die Preise für die Grundstücke ging.