Laut Geratherm müssen zunächst Lagerbestände abgebaut werden. Die Kurzarbeit sei von Anfang April bis Ende Oktober für das Werk in Geschwenda beantragt worden. Insgesamt hat das Unternehmen fünf Niederlassungen in Deutschland, Brasilien und Spanien. Der größte Teil der knapp 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist allerdings am Standort in Geschwenda beschäftigt.