Für manche sind es nur ein paar dunkel gekleidete Jugendliche, die sich zu schrillen Tönen und eintönig wummernden Bässen merkwürdig bewegen. Für andere stellt es eine Möglichkeit der individuellen Entfaltung und der Auslebung eines ganz bestimmten, selbst gewählten Lebensstils dar. Eins ist klar: die Techno-Kultur polarisiert.

In Thüringen ist die Szene insbesondere in Erfurt und Jena sehr aktiv. Doch auch in den Kleinstädten abseits der A4 findet man immer wieder musikbegeisterte Menschen, die gemeinsam ihre Leidenschaft ausleben.

So auch in Ilmenau, wo die Musikalische Freiluftkultur, kurz MFK, verschiedene Veranstaltungen durchführt - immer verbunden mit elektronischer Musik. Mal ist es ein ganzes Tagesfestival, mal ein geselliges Zusammenkommen bei Kaffee und Kuchen. Die Veranstaltungen richten sich dabei sowohl an Studenten aus Ilmenau als auch an Nicht-Studenten.

Bildrechte: Dino Junski, MFK

Während man in der Szene eher für sich bleibt, Partys wie beispielsweise sogenannte "Freetekno"-Partys" häufig nicht angemeldet und somit illegal sind, geht die MFK einen anderen Weg.

Als Arbeitsgruppe des studentischen Kulturvereins "Kulturelle Koordinierung" (KuKo) läuft hier alles in geregelten Bahnen ab. Es gibt einen jährlichen Mitgliedsbeitrag, einen gewählten Vorstand und verschiedene Abteilungen, die sich um Finanzen, Technik und Dekoration kümmern. Klassische deutsche Vereinskultur, auf dem Papier nichts Anderes als beim örtlichen Kaninchenzucht- oder Briefmarkensammlerverein. Nur etwas lauter.

Einer der gewählten Vorstandmitglieder ist Kilian Birth. Wie fast alle Mitglieder der MFK studiert er an der Technischen Universität in Ilmenau. "Die Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen wird von uns zwischen Klausuren und Vorlesungen vollständig ehrenamtlich gestemmt", so der 24-Jährige.

In Ilmenau zählen die Partys der MFK immer zu den Highlights des Semesters meint Paul Berger. Er studiert in Ilmenau Angewandte Medien- und Kommunikationswissenschaft und findet: "Bei den MFK-Veranstaltungen herrscht immer eine sehr positive und familäre Stimmung. Es ist schön, dass es in unserem kleinen "Studentendorf" so etwas gibt."

Ein besonderes Highlight steht in diesem Jahr auf der Agenda der MFK: Die Gruppe feiert ihr zehnjähriges Bestehen. Zum runden Jubiläum sollte nun eine große Party steigen, bei der mit knapp 500 Gästen bis tief in die Nacht gefeiert werden sollte. Das Problem dabei: Einen geeigneten Ort für die Outdoor-Jubiläumsparty in oder um zu Ilmenau finden.