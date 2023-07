Der Quarzglashersteller QSIL will 20 Millionen Euro am Standort im Ilmenauer Ortsteil Langewiesen investieren. Das Geld soll laut Unternehmen in ein neues Produktionsgebäude fließen, für das am Freitag der Grundstein gelegt wurde.

Mit dem Neubau reagiert QSIL auf die weltweit steigende Nachfrage aus der Halbleiterindustrie nach hochreinem Quarzglas. Er soll Platz für sechs weitere Schmelzen, Maschinen zur Weiterverarbeitung sowie für Büroräume bieten. Grundsteinlegung für die Erweiterung des Produktionskapazitäten. Bildrechte: MDR/Lisa Wudy

50 neue Arbeitsplätze

Mit dem Bau der dritten Schmelzhalle ("Quarzschmelze 3") soll die Produktionskapazität um mehr als 50 Prozent erhöht werden. Laut Mitgeschäftsführer Michael Keitz können dann bis zu 1.500 Tonnen Quarzglas in Hohlzylinderform pro Jahr produziert werden.

Das neue Produktionsgebäude soll zum Jahreswechsel fertiggestellt werden, damit die Schmelzanlagen und die Maschinen im Frühjahr in Betrieb gehen können. 50 Arbeitsplätze würden geschaffen, so Keitz, etwa 30 seien bereits besetzt. Die Anlagen arbeiten mit Strom. Keitz appellierte deshalb an die Politik, nicht nur ein stabiles Netz zu schaffen, sondern auch geregelte Strompreise für die Industrie. Mitgeschäftsführer Michael Keitz Bildrechte: MDR/Lisa Wudy

Unternehmen ist weltweit aktiv

Etwa zehn Prozent der Gesamtinvestition wird von der Thüringer Aufbaubank gefördert. Das Stammwerk im Thüringer Wald beschäftigt derzeit etwa 250 Menschen. Insgesamt hat das Unternehmen neun Standorte in Deutschland und außerhalb des Landes. Kunden gebe es weltweit. Der Jahresumsatz liege bei rund 200 Millionen Euro.