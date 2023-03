Die Gewerkschaft IG Metall will mit dem Automobilzulieferer Marelli Automotive Lightning in Brotterode einen Sozialplan aushandeln. Das habe die Mitgliederversammlung am vergangenen Sonntag auf einem Treffen in Barchfeld einstimmig beschlossen, teilte Uwe Laubach von der IG Metall mit. Hintergrund sind Befürchtungen über einen massiven Stellenabbau in dem Standort. Laut Gewerkschaft könnten bis zu 650 der rund 900 Stellen in Brotterode wegfallen.

Befürchtungen über einen drohenden Stellenabbau bei Marelli Automotive Lightning gibt es schon seit Monaten. Hier Beschäftigte des Brotteroder Werks im November 2022 bei einem Streik in Eisenach. Bildrechte: MDR/Ruth Breer