Im Föritztaler Ortsteil Judenbach (Landkreis Sonneberg) sind 200 Beschäftigte von der Insolvenz des Automobilzulieferers Dr. Schneider betroffen. In der Südthüringer Niederlassung werden Spritzgussteile hergestellt. Die Firma mit Stammsitz im bayerischen Kronacher Ortsteil Neuses hat am Mittwoch einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Coburg gestellt. Die Mitarbeiter seinen bereits informiert.

Ziel des Insolvenzverfahrens sei es, das Unternehmen zu sanieren, teilte der vorläufige Insolvenzverwalter Joachim Exner mit. Die Mitarbeiter sollen in den nächsten drei Monaten Insolvenzgeld von der Bundesagentur für Arbeit erhalten. Die Produktion solle aber in vollem Umfang weiterlaufen, so Exner. Der Insolvenzverwalter möchte sich nun ein genaues Bild von der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens machen.