Staatstheater Meiningen Lange verschollenes Stück von jüdischer Autorin wird in Meiningen uraufgeführt

Hauptinhalt

27. September 2024, 20:12 Uhr

Anna Gmeyner hat "Ende einer Verhandlung" bereits in den 1930er Jahren geschrieben. Doch erst jetzt kommt das Stück der der 1991 gestorbenen jüdischen Autorin am Staatstheater Meiningen zur Uraufführung. Während der Nazizeit wurden ihre Werke in Deutschland verboten und gerieten nach dem Krieg in Vergessenheit. Das Stück begleitet zwölf Geschworene bei der Wahrheitsfindung zu einem möglichen Mord aus Eifersucht. Dabei werden nicht nur Fragen nach Schuld und Gerechtigkeit diskutiert, sondern auch Geschlechterbilder kritisch hinterfragt.