Warum kauft die Post einen Wald?

Erstmal klingt der Deal etwas abenteuerlich. Auch deshalb entstanden um den Waldverkauf viele Gerüchte. Die neuen Eigentümer versuchten diesen mit der Infoveranstaltung den Wind aus den Segeln zu nehmen. Als offizieller Hauptgrund für den Waldkauf hieß es stets, dass das Schweizer Unternehmen seine Klimabilanz aufbessern will.

Die Schweizer Post ist eines der größten Logistik Unternehmen des Landes. Langfristig will es klimaneutral werden. Und zwar in der gesamten Wertschöpfungskette - also bei allen ihren Tätigkeiten in den vor- und nachgelagerten Prozessen beispielsweise bei Lieferanten und Subunternehmen. Rund 90 Prozent der Emissionen könne das Unternehmen selbst reduzieren, unter anderem durch den Einsatz von Elektroautos, so Geschäftsführer Maeder. Die restlichen zehn Prozent sollen "neutralisiert" - das heißt durch andere Aktivitäten ausgeglichen werden. Unter anderem durch den Kauf des Zillbacher Forsts.

Wald nimmt CO2 auf

Und das funktioniert so: CO2 wird auf natürlichem Weg in den Bäumen gespeichert. Wird das Holz geerntet, geht es darum, den Rohstoff möglichst lange zu nutzen. Damit das CO2 weiter gespeichert und nicht etwa wieder frei wird, zum Beispiel, wenn das Holz verbrannt wird. Deswegen soll das Holz unter anderem beim Hausbau zum Einsatz kommen. Das durch die eigenen Unternehmungen ausgestoßene CO2 an anderer Stelle wieder binden ist kein ungewöhnlicher Vorgang. Andere Unternehmen wickeln ihn zum Beispiel durch den Kauf von sogenannten CO2-Zertifikaten ab.

Fragen der Anwohner

Aber was, wenn die Schweizer den Wald nur gekauft haben, um damit Profit zu machen?

Eine Anwohnerin meldete sich im Rahmen der Infoveranstaltung und wollte Gerüchte um Windräder und Solarparks im Wald ausgeräumt haben. Die Vertreter der CDR-Services Deutschland GmbH verneinten nicht konkret. Sagten aber, dass es derzeit dafür keine Pläne gebe. Geschäftsführer Maeder sagte, er habe vernommen, dass Windräder im Wald in Thüringen ein ganz schwieriges Thema sind. Auch die vielen Holztransporte ärgerten einige Anwohner. Die Waldeigentümer sicherten zu, auch dafür Lösungen zu suchen.

Bildrechte: MDR/Tino Geist

Borkenkäfer ein großes Problem

Dass die Schweizer Eigentümer nun schnell ins Arbeiten kommen müssen, verdeutlichte Revierleiter Bernd Taubert. Er ist bereits seit über 50 Jahren im Zillbacher Forst aktiv. Die Schweizer haben sich seine Expertise gesichert und beschäftigen ihn auch nach dem Eigentümerwechsel weiter. "Wir stehen mit dem Rücken zur Wand und müssen retten was noch zu retten ist. Wenn du Teile des Waldes siehst, dann bist du nah an der Depression, wenn du nicht ganz hartgesotten bist", verdeutlicht Taubert die Lage.