Im Prozess um eine Messerattacke auf eine Frau hat das Landgericht Meiningen das Urteil verkündet. Der 57-jährige Angeklagte erhielt Montagnachmittag eine Haftstrafe von zwei Jahren und sieben Monaten wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Mann im vorigen November mehrfach auf seine Ehefrau eingestochen hatte. Sie war dabei so schwer verletzt worden, dass sie damals notoperiert werden musste.

In dem Verfahren hatte ihr Mann, der Angeklagte, die Tat bedauert und um Verzeihung gebeten. Er sei in einem Ausnahmezustand gewesen, sagte er, weil er wenige Tage vorher von einer Affäre seiner Frau erfahren habe. Die Staatsanwaltschaft hatte in dem Prozess drei Jahre Gefängnis gefordert, die Verteidigung dagegen auf eine Bewährungsstrafe plädiert.