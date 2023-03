Das Gericht sieht es in seinem Urteil als erwiesen an, dass alle fünf Angeklagten im Sommer 2020 im Hirschgarten in Erfurt auf zahlreiche Menschen einschlugen, darunter auch mindestens einen Zivilpolizisten. Der Hirschgarten liegt direkt vor der Thüringer Staatskanzlei. Allerdings stufte das Gericht den Übergriff anders als die Staatsanwaltschaft weder als geplante Tat noch als Landfriedensbruch ein.