Die deutschen Schlittensportler reagierten bestürzt auf das Aus der Pläne für den Neubau eines Olympia-Eiskanals in Italien. Bob-Olympiasiegerin Laura Nolte schrieb auf Instagram: "Während alle anderen Sportler und Sportlerinnen in Italien um die Medaillen kämpfen, hocken wir dann in einem ganz anderen Land und machen da unser Ding", schrieb die 24-Jährige. Das habe es in der 102-jährigen Geschichte der Winterspiele noch nie gegeben. "Mir fehlen einfach nur die Worte", so Nolte.