In dem am Dienstag verabschiedeten Papier heißt es, der Stadtrat begrüße den Kabinettsbeschluss der Thüringer Landesregierung, wonach auch Meiningen und Schmalkalden zu dem geplanten Oberzentrum gehören sollen. Allerdings dürfe das Ausweisen eines Oberzentrums in Südthüringen keine Infrastrukturprojekte gefährden.