Die Stadträte von Suhl, Schleusingen, Oberhof und Zella-Mehlis haben sich gegen ein Oberzentrum Südthüringen mit Meiningen und Schmalkalden ausgesprochen. Einen entsprechenden Grundsatzbeschluss haben die Stadtparlamente am Dienstagabend auf einer gemeinsamen Sitzung in der Mehrzweckhalle Zella-Mehlis gefasst. Das Papier ist eine Stellungnahme für den zweiten Entwurf des Landesentwicklungsprogramms.

Der einstimmige Beschluss sei ein starkes Signal in Richtung Erfurt, sagte Suhls Oberbürgermeister André Knapp (CDU). Die Städte Suhl, Zella-Mehlis, Oberhof und Schleusingen arbeiten schon seit inzwischen fünf Jahren in einer Kommunalen Arbeitsgemeinschaft (KAG) zusammen. In gemeinsame Konzepte wurden bereits rund 715.000 Euro investiert.