Bergungsarbeiten Rennsteigtunnel nach Lkw-Brand voll gesperrt

Der Rennsteigtunnel an der A71 ist am späten Donnerstagabend nach einem Lkw-Brand voll gesperrt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte gegen 23 Uhr das Rad eines Autotransporters Feuer gefangen. Der Brand sei dem 41 Jahre alten Fahrer noch während seiner Fahrt durch die Tunnelanlage aufgefallen.

Laut Polizei stoppte der Trucker sein Fahrzeug zunächst im Tunnel und versuchte den brennenden Reifen zu Löschen. Da sich der Brand jedoch nicht unter Kontrolle bringen ließ, habe er den Notrufknopf einer Pannenbucht aufgesucht und so die Rettungskräfte alarmierte. Anschließend habe er den brennenden Transporter zum etwa sechs Kilometer entfernten Tunnelausgang gefahren. Noch während der Fahrt habe sich der Reifenbrand auf den kompletten Anhänger ausgebreitet.

Dem Fahrer gelang es demnach, sein Fahrzeug unter freiem Himmel abzustellen und sich in Sicherheit zu bringen. Die eintreffende Tunnelfeuerwehr habe mit den Löscharbeiten umgehend begonnen. Dennoch seien der Autotransporter sowie sechs der neun geladenen Fahrzeuge ausgebrannt. Der entstandene Sachschaden werde auf 250.000 Euro geschätzt. Verletzt worden sei niemand.

Die Tunnelanlagen "Rennsteig" und "Alte Burg" an der A71 wurden in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten dauern weiterhin an. Der Rennsteigtunnel gilt mit knapp 8 Kilometern Länge als längster Straßentunnel Deutschlands.